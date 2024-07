Megadosis de vitaminas intravenosas: ¿Realmente funcionan?

En esta temporada de lluvias, donde los casos de virus respiratorios aumentan, es normal buscar potenciar el sistema inmunitario. Las opciones con esta promesa se multiplican. Una de ellas es la megadosis de vitamina C.

Se coloca a través de un suero y promete lo equivalente a 480 naranjas. Se anuncian en clínicas privadas, se ofrecen servicios similares a los de un spa. Sus promociones son frecuentes en redes sociales y es usual observar influencers nacionales que los anuncian.

Estos productos se han diversificado y se ofrecen “cocteles” vitamínicos para “potenciar el sistema inmunitario”, “dar más energía” o “bajar el estrés y relajar”. Incluso algunos prometen combatir la resaca o “goma”.

¿Funciona? ¿Necesitan las personas saludables estas dosis tan altas de esta forma? ¿Qué sucede con quienes tienen alguna deficiencia nutricional o enfermedades como cáncer? ¿Cuál es la diferencia con las cápsulas multivitamínicas orales?

La Nación habló con Gabriela Murillo Solís, doctora en Ciencias Nutricionales y Bioquímica e investigadora en la Universidad de Costa Rica (UCR). Además, se revisaron la literatura científica y las experiencias en otros países.

El resumen: un individuo saludable no necesita dosis tan altas de vitaminas ni que estas lleguen directamente al torrente sanguíneo. Lo necesario puede conseguirse con la alimentación, y de ser necesaria la suplementación, puede obtenerse de forma oral.

La función de las vitaminas y sus dosis

Murillo explicó que hay dos tipos de vitaminas: las hidrosolubles y las liposolubles. Las primeras se disuelven en agua, las segundas, en grasa.

Las liposolubles (A, E, D y K) nunca se verán en publicidades de megadosis, afirmó la especialista, porque tienen almacenarse en tejido adiposo o en el hígado y una dosis mayor a la indicada puede generar toxicidad.

Las hidrosolubles se mezclan con agua, se absorben fácilmente pero no se almacenan. Su exceso se elimina por la orina.

“Puede ser una orina que te cueste $120 o $150 dólares”, resumió Murillo.

Lisa Rogers, oficial técnica en nutrición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo a la cadena BBC que las personas son “demasiado entusiastas en su ingesta de vitaminas con megadosis”.

“Piensan que les da ventaja. Solo necesitamos vitaminas en pequeñas cantidades y solo en el caso de una deficiencia vale la pena tomar suplementos”, aseguró.

Incluso algunas personas podrían estar exponiendo su salud, especialmente cuando solo se dejan llevar por la publicidad y no por quién aplicará esta técnica.

Pero la forma en la que nuestro cuerpo procesa los nutrientes es mucho más compleja y no se da por igual en individuos con determinadas enfermedades o deficiencias ni de diferentes edades.

¿Cómo nace la idea de megadosis de vitaminas?

Murillo explicó que las megadosis de vitaminas no son nuevas, la diferencia es que ahora tienen mejor mercadeo para llegar a más gente.

La especialista comentó que esto nació con la llamada “medicina ortomolecular” en la década de 1970. La premisa es que los nutrientes tienen efectos positivos y diferentes cuando se dan en cantidades exorbitantes, que por lo general no son alcanzadas con dosis orales.

“Es lo opuesto a la homeopatía. La homeopatía habla de partes por millón, lo ortomolecular habla de un montón más del requerimiento”, explicó Murillo.

Algo sí tienen en común ambas ramas, y es que hay todo una pseudociencia derivada de estas ideas.

¿Tiene sentido adquirir dosis tan altas de vitaminas?

Las megadosis de vitaminas prometen dar muchos más nutrientes de los que ofrece la alimentación, pero el organismo humano no requiere de tanto y eliminará el exceso en la orina. Fotografía: Shutterstock (Numstocker/Shutterstock)

“Tiene sentido dependiendo de quien lo reciba”, puntualizó Murillo.

El ser humano puede absorber 70 micromoles de vitamina C por litro. Ese es el tope. Esos 70 micromoles se alcanzan con una ingesta diaria de 2 gramos de vitamina C. El requerimiento en una persona sana es de 90 miligramos diarios, pues una buena alimentación hará que los niveles no bajen de más.

En cambio, las megadosis tienen una dosificación de 15 gramos (es decir, 15.000 miligramos, 166,67 veces la recomendación diaria y 7,5 veces el tope de lo que el ser humano puede absorber, según Murillo).

“Si yo agarro a una persona que tiene un consumo nulo y le tiro a la vena no sé cuántos gramos de vitamina C, voy a ver efectos, por supuesto, porque estoy partiendo desde la deficiencia”, expuso.

“Pero si ya vos tenés tu tope lo que vas a hacer es orinar. Si vos no estás consumiendo lo mínimo, cualquier suplementación se va a notar, pero si lo consumís con alimentos y tu consumo es óptimo, no lo vas a necesitar.

Stefan Pasiakos, director de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) dijo a National Geographic: “No hay evidencia científica consistente que respalde la efectividad de la megadosis de vitamina C en la prevención y tratamiento del resfrío”.

Incluso, quienes tienen deficiencias podrían no necesitar tanto. Murillo expuso el ejemplo de un vaso medio vacío de agua. Si le echa agua, se llena y si se sigue echando agua se va a rebalsar, porque este vaso no va a crecer de repente. Lo mismo sucede con el organismo, si se le da más de lo que requiere se va a rebalsar.

“La vitamina C se guarda en los leucocitos (células de defensa). Una persona enferma o que acaba de pasar por una gripe sí sería recomendable que consumiera más vitamina C, pero eso se consigue con mucha menor cantidad, no es necesaria una megadosis”, subrayó Murillo.

“La vitamina C sí es necesaria para el sistema inmune. Pero eso no quiere decir que un exceso me vaya a dar un sistema inmune invencible. Un virus respiratorio si te iba a dar, te dio. El cuadro dura menos y menos grave cuando hay vitamina C en plasma, pero no necesitás megadosis”, añadió.

El efecto de “potenciar el sistema inmunitario” se puede dar con consumir más jugo de naranja, más fresas, más piña.

Pasa lo mismo con los cocteles que prometen mejorar la energía. La falta de energía puede deberse a falta de tiamina, pero no hace falta una dosis tan alta como para inyectarse un suero. O las que prometen acabar con la resaca, que en realidad se da por deshidratación, y suero va a hidratar, pero también la ingesta de suero líquido lo hará.

“Hay mucho marketing, porque además te dicen que tenés que ir cada cierto tiempo, he visto algunos que hablan de cada 15 días. O también, ¿cómo hace un paciente para medir el sistema inmune, o la energía? Mucho es efecto placebo”, dijo.

Rogers también indicó que el suministro de vitaminas en las venas a través de un goteo podría poner a las personas en riesgo de mala manipulación de los implementos, porque es un cuerpo extraño el que está ingresando. Para ella, la nutrición por vía solo debe darse si el individuo no está en capacidad de alimentarse por sí mismo.

“Los goteos intravenosos inyectan vitaminas en nuestro torrente sanguíneo de manera forzada. Probablemente excretemos el 90%; los beneficios son mínimos, y los riesgos los superan enormemente”, dijo.

Los daños de las megadosis

Murillo indicó que hay personas que si se exceden de los dos gramos diarios podrían tener malestares gastrointestinales por vía oral. Por vía intravenosa puede resistirse más, porque no se tiene el paso intestinal, pero podría tener otro tipo de efectos.

Además, un exceso de vitamina C aumenta el riesgo de nefrolitiasis (piedras en los riñones), y puede interferir con algunos medicamentos.

“Quienes toman anticoagulantes o estatinas o estrógenos como terapia hormonal pueden ver el efecto reducido de sus tratamientos. Es que lo que te están inyectando no es naranja exprimida, por más natural que pretendan venderlo”, señaló.

¿Qué pasa en pacientes con cáncer?

En los pacientes con cáncer, las megadosis, especialmente de vitamina C, se han estudiado mucho. En este sentido, Murillo indicó que debe hacerse una salvedad entre las dosis usuales y las dosis farmacológicas. Las farmacológicas son las que son tan altas que no pueden obtenerse a través de la alimentación.

“Se ha visto que en personas con radioterapia o quimioterapia puede mejorar síntomas o eventos adversos. Los pacientes se sienten menos cansados, con menos náuseas y vómito. Es un tratamiento, se ve como si fuera un medicamento. Pero esto no ocurre en cáncer de riñón, más bien ahí es peligroso. Yo no puedo decir que cualquier cáncer se va a ver beneficiado”, destacó.

Hasta hoy, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado las megadosis de vitamina como tratamiento para ningún tipo de cáncer.

La especialista aclaró que en los pacientes con cáncer que se usa, se hace (o debería hacerse) bajo vigilancia médica, como complementario al tratamiento.

“Y eso, en personas ya con cáncer, si usted no tiene cáncer las megadosis no le van a ayudar a no tenerlo”, concluyó.