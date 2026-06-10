Salud

Médico cardiólogo explica por qué el ejercicio también funciona como tratamiento para la salud mental

El especialista destacó que caminar, correr o realizar musculación puede generar beneficios psicológicos y emocionales en pocas semanas

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Por La Nación / Argentina / GDA
La actividad física regular ayuda a enfrentar la depresión y el desánimo. Expertos recomiendan al menos 150 minutos semanales.
La actividad física regular ayuda a enfrentar la depresión y el desánimo. Expertos recomiendan al menos 150 minutos semanales. (ChatGPT/Generada con IA)







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