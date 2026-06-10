Médico cardiólogo explica por qué el ejercicio también funciona como tratamiento para la salud mental

La actividad física regular ayuda a enfrentar la depresión y el desánimo. Expertos recomiendan al menos 150 minutos semanales.

La actividad física no solo mejora la condición corporal, también puede convertirse en una herramienta terapéutica para enfrentar cuadros de tristeza, angustia y desánimo asociados con el estrés cotidiano.

Así lo explicó el médico cardiólogo Daniel López Rosetti, quien analizó el impacto del movimiento sobre la salud mental y destacó que tanto el ejercicio aeróbico como la musculación ofrecen beneficios relevantes para el estado de ánimo.

El especialista señaló que los efectos positivos del ejercicio sobre el cerebro no aparecen de forma instantánea. Según indicó, el organismo requiere un proceso de adaptación biológica antes de mostrar cambios significativos.

De acuerdo con estudios científicos citados por el médico, las personas con depresión suelen percibir mejorías entre las cuatro y ocho semanas después de iniciar una rutina de actividad física.

Ejercicio aeróbico y musculación ofrecen beneficios similares

López Rosetti explicó que las investigaciones disponibles identifican efectos comparables entre distintas modalidades de ejercicio cuando se utilizan como apoyo en el tratamiento de trastornos anímicos.

Entre las actividades recomendadas figuran la caminata rápida, el jogging y otros ejercicios aeróbicos. También mencionó los trabajos de resistencia y musculación.

Según detalló, el fortalecimiento muscular produce resultados equivalentes a los del ejercicio aeróbico en el abordaje de la depresión desde el punto de vista terapéutico.

La OMS recomienda al menos 150 minutos semanales

El especialista recordó que la efectividad del ejercicio depende de la constancia.

En ese sentido, señaló que la referencia internacional utilizada es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un mínimo de 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada.

Esa meta puede alcanzarse con caminatas rápidas de 30 minutos durante cinco días por semana.

Además, destacó la conveniencia de incorporar ejercicios de musculación para mejorar y mantener el tono muscular.

El movimiento acelera la recuperación del ánimo decaído

López Rosetti diferenció la depresión clínica diagnosticada de los estados de tristeza o desánimo vinculados con situaciones cotidianas.

El médico afirmó que el contexto actual favorece la aparición de cuadros de agotamiento emocional, frustración y estrés. Estas condiciones suelen manifestarse mediante tristeza, falta de disfrute y disminución del entusiasmo.

En esos casos, explicó que la respuesta positiva al ejercicio suele aparecer con mayor rapidez que en una depresión clínica.

Según indicó, las personas que atraviesan un estado anímico deprimido asociado a factores emocionales pueden experimentar mejoras en pocos días cuando incorporan actividad física de forma regular.

Para el especialista, el movimiento actúa como una herramienta terapéutica de gran valor dentro del cuidado integral de la salud mental.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.