Ciencia

Este simple cambio en su rutina de ejercicio podría ayudarle a vivir más años, revela estudio de Harvard

Caminar, subir escaleras, hacer pesas y combinar varias actividades físicas se asoció con menor riesgo de muerte prematura

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Por Jailine González Gómez
Un estudio con 111.000 personas halló que combinar varios tipos de ejercicio se relaciona con menor mortalidad.
Un estudio con 111.000 personas halló que combinar varios tipos de ejercicio se relaciona con menor mortalidad. (Canva stock/Maridav/Shahin Mren de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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