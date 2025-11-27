Ciencia

Conozca la actividad física que Harvard ha clasificado como ‘perfecta para hacer por el resto de su vida’

Descubra por qué Harvard recomienda esta práctica milenaria como la mejor actividad física para toda la vida y cómo puede transformar su salud

Por La Nación / Argentina / GDA
Estas disciplinas orientales combinan respiración, concentración y movimiento para mejorar salud física y emocional, según Harvard.
Estas disciplinas orientales combinan respiración, concentración y movimiento para mejorar salud física y emocional, según Harvard. (Canva /Canva)







