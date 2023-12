¿Le sobró comida de la cena navideña? Siga estos consejos para guardarla y recalentarla

En época de tantas reuniones y grandes comidas, es muy común que sobren alimentos y que las familias busquen aprovecharlas para el desayuno, almuerzo o cena de los días siguientes.

Sin embargo, si no se guardan o se recalientan de manera correcta, esto podría exponerlo a usted y a su familia a intoxicaciones que pueden ir desde simplemente sentir un dolor estomacal hasta requerir hospitalización, en los casos más graves.

Estos son algunos consejos que debemos poner en práctica en este fin de año y siempre que haya comidas que se quieran consumir después. La Nación recopila algunos consejos para que usted pueda disfrutarlas.

Al guardar la comida

Si al refrigerar o congelar no lo hacemos adecuadamente, los alimentos y sus nutrientes podrían perder su condición, además las bacterias podrían proliferar todo llevaría a aumentar el riesgo de intoxicaciones.

Bacterias como la Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, o Clostridium perfringens “viven” y se reproducen en los alimentos que no son bien manipulados. El problema es que estas no producen, en la mayoría de los casos, un mal olor o mal sabor, por lo que podríamos ingerir comida contaminada sin saberlo.

En una entrevista anterior, María Laura Arias, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR) y microbióloga especialista en alimentos, expuso que hay principalmente dos errores que se cometen a la hora de almacenar comida.

1- Dejar los alimentos a temperatura ambiente esperando que se enfríen antes de meterlos a la refrigeradora o congelador. Los alimentos cocinados no pueden permanecer más de dos horas a temperatura ambiente porque después de este límite la cantidad de bacterias ya podría causar enfermedades. Lo mejor es guardarlos lo más pronto posible. Si sabe que no va a consumir algo, conviene ponerlo dentro de la refrigeradora.

“Las bacterias se reproducen cada ocho minutos de forma exponencial. Entre más rápido refrigerés, mejor, la ‘refri’ no se va arruinar”, subrayó en esa ocasión.

2- Guardar la comida en recipientes muy grandes. “Eso puede durar horas en enfriarse. Y, mientras tanto, las bacterias hacen fiesta”, puntualizó.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que si la comida no va a consumirse en los próximos cinco días, lo mejor es congelar. La comida cocinada puede resistir un máximo de cinco días a temperaturas de refrigeración; después de eso, lo recomendable es congelar, porque la comida en congelación puede durar incluso meses.

Al recalentarla

Por mucho tiempo se creyó que el peligro de recalentar la comida se debía a las ondas que transmite el microondas. El problema es que no se caliente de manera uniforme. (, Archivo )

Fabián Núñez, quien es nutricionista y tecnólogo de alimentos de la Universidad Hispanoamericana (UH), recordó que la comida, aunque esté bien almacenada, puede enfermarnos si la comemos tibia o no la calentamos bien. Esto ocurre especialmente en el caso de alimentos de origen animal, que se contaminan más rápido.

Para el especialista, es necesario evaluar si un alimento tiene que permanecer caliente o debe estar específicamente frío. Los alimentos que se consumen fríos tienen que estar a una temperatura por debajo de los 5 °C. En el caso de postres o ensaladas, que no se calientan, pueden sacarse a temperatura ambiente, pero deben consumirse pronto.

Si son platillos calientes aconsejó que estén entre los 57 °C y 60 °C, dependiendo del tipo de alimento. En el caso de uso del microondas por arriba de los 74 °C.

Arias manifestó que lo mejor es no usar microondas, pues este no garantiza que la comida se caliente bien ni de manera uniforme. Si estamos en la comodidad del hogar, lo mejor es tomar la porción que nos comeremos, encender la cocina y calentarlo en una olla hasta que esté bien caliente en cada sección de los alimentos y no queden unas porciones más tibias que otras.

Núñez recalcó también que los alimentos no pueden recalentarse varias veces. El consejo es apartar la porción que vamos a comernos y calentar esa, porque cada vez que los alimentos salen de la refrigeración a temperatura ambiente vuelven a exponerse a condiciones para que las bacterias proliferen.

Hay otros aspectos que deben tomarse en cuenta si vamos a calentar la comida del día anterior. Núñez afirmó que al recalentar los alimentos se produce una pérdida en la cantidad de nutrientes sensibles al calor. Este es el caso de la vitamina C o del grupo B, o minerales como el ácido fólico, que pueden perder su actividad biológica y nutrir menos.