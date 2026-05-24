Salud

Las alteraciones del sueño alertan sobre posibles enfermedades neurodegenerativas, según expertos

Dormir mal y despertar varias veces durante la noche podrían anticipar problemas cognitivos relacionados con el párkinson y la demencia

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Expertos advierten que dormir mal podría convertirse en una señal temprana de párkinson, demencia y otros trastornos cerebrales.
Expertos advierten que dormir mal podría convertirse en una señal temprana de párkinson, demencia y otros trastornos cerebrales. (Canva stock/Filmstax de Getty Images Signature/RyanKing999)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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