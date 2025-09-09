Salud

La historia de la mujer que veía dragones coloridos en los rostros de las personas: solo se han documentado 81 casos similares en el último siglo

Una condición neurológica extremadamente rara transformó por años los rostros humanos en figuras de dragón en la mente de una paciente

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una paciente en Países Bajos vivió más de 40 años con alucinaciones visuales de dragones causadas por un raro daño cerebral
Una paciente en Países Bajos vivió más de 40 años con alucinaciones visuales de dragones causadas por un raro daño cerebral (O Globo/Luisa Penna)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGprosopometamorfopsiadragones
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.