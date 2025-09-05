Ciencia

¿Cómo los gérmenes de su madre pudieron haber influenciado el desarrollo de su cerebro?

Estudio de la Universidad Estatal de Michigan halló que la ausencia de microbios maternos afecta la cantidad de neuronas en el cerebro

Por O Globo / Brasil / GDA
Microbios maternos podrían influir en la cantidad de neuronas del cerebro del feto, según estudio de la Universidad Estatal de Michigan.
Microbios maternos podrían influir en la cantidad de neuronas del cerebro del feto, según estudio de la Universidad Estatal de Michigan. (Canva/Canva)







