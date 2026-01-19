Salud

La grasa corporal protege el corazón y el sistema inmunológico, según estudios científicos

Investigaciones en Suecia y Estados Unidos muestran que ciertos tipos de grasa ayudan a regular la presión arterial y fortalecen las defensas del organismo

Por O Globo / Brasil / GDA
La ciencia identifica funciones protectoras de la grasa corporal en el corazón y el sistema inmunológico, más allá del almacenamiento de energía.
La ciencia identifica funciones protectoras de la grasa corporal en el corazón y el sistema inmunológico, más allá del almacenamiento de energía. (Canva/Canva)







grasa corporal corazón sistema inmunológico
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

