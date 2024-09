Infecciones de transmisión sexual aumentaron en el último año en Costa Rica

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Costa Rica han venido subiendo en el último año, según datos del Ministerio de Salud.

El Boletín Epidemiológico difundido este 27 de setiembre presentó datos de sífilis, gonorrea, herpes y virus del papiloma humano (VPH) de las primeras 37 semanas del año (que finalizaron el 14 de setiembre) y las comparó con el mismo periodo de 2023. En él, se observa un aumento de todas estas infecciones.

El reporte no ahondó en las razones por las cuales se da este aumento. Sin embargo, las declaraciones de ITS son necesarias para tomar decisiones país en términos de salud pública. En este caso, se pueden tomar líneas para abordar la salud sexual y reproductiva, y promover el uso de prácticas sexuales seguras, como el uso del preservativo.

Para tener clara la situación es necesario entender que una ITS no es lo mismo que una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS). Esto es así porque no todas las infecciones provocan síntomas que desemboquen en una enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define una ITS como una infección que se transmite a través de sangre, semen, fluidos vaginales u otros líquidos corporales durante sexo oral, anal o genital. Una ETS hace referencia a una enfermedad que se ha desarrollado a partir de una ITS.

Sífilis

El uso del preservativo o condón minimiza el riesgo de infecciones de transmisión sexual.

La sífilis es una infección causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Produce úlceras en los tejidos. Este año se han reportado 2.012 casos, con una tasa de 37,9 por cada 100.000 habitantes. El año pasado, para la misma fecha, había 1.723 casos.

“Esto representa para el año 2024 un incremento de 249 casos con un 14,12%”, destacó el informe.

Este padecimiento afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la mayoría de los pacientes en Costa Rica son hombres. Por ejemplo, en 2024, 1.221 casos se han dado en hombres (60,69%), una tasa de 45,7 por cada 100.000 hombres. Las mujeres han registrado 791 casos (39,31%), para una tasa de 30 por 100.000.

Las mujeres tienen otro agravante: una embarazada que tenga sífilis puede transmitirle la enfermedad al feto a través de la placenta. Por ello, a las mujeres se les realizan pruebas de sífilis durante el embarazo para, en caso de tenerlas, poder atender la infección y evitar la sífilis congénita.

Gonorrea

La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Los síntomas incluyen malestar y ardor al orinar, secreciones en la vagina o pene y dolor al tener relaciones sexuales. Si no se le da un manejo adecuado puede causar infertilidad y, en casos raros, “viajar” a la sangre e infectarla.

Las mujeres también pueden tener la enfermedad inflamatoria pélvica, que ataca las trompas de falopio.

Si esta enfermedad se ve en niños, por ejemplo, a partir de los 2 años, se estudia si este fue víctima de abuso sexual y se hacen las denuncias del caso.

En las primeras 37 semanas de 2024, se notificaron 898 casos, una tasa de 16,90 por 100,000 habitantes. En el mismo periodo de 2023 se reportaron 678 casos. En 2024 se dieron 220 casos más, es decir, un incremento de 32,44%.

Esta infección también se ve más en hombres. En el periodo analizado de 2024 hubo 799 casos en hombres (el 88,98%) y una tasa de 29,9 por 100.000 hombres. Las mujeres reportaron 99 casos (el 11,02%), una tasa de 3,8 por 100.000.

Herpes

El herpes es un virus de transmisión sexual, el contacto sexual se produce por el Virus del Herpes Simple 2 (VHS2). La mayoría de las infecciones son asintomáticas o pasan desapercibidas. Si se dan síntomas, la mayoría son vesículas o úlceras dolorosas que pueden reaparecer periódicamente al cabo de un tiempo.

De acuerdo con la OMS, la infección por VHS-2 aumenta el riesgo de adquirir y transmitir infecciones por VIH.

A la semana 37 de este año se notificaron 489 casos, 9,2 por 100.000 habitantes. En ese mismo lapso en 2023 hubo 411, un 18,97% menos.

Esta ITS es más común en las mujeres, con 306 casos (el 62,58%), con 11,6 por 100.000 mujeres. En los hombres hubo 183 (37,42%), una tasa de 6,9 por 100.000.

Virus del papiloma humano (VPH)

El VPH es la infección de transmisión sexual más común. En las primeras 37 semanas, se notificaron 331 casos con una tasa de 6,2 por 100,000 habitantes. En el mismo periodo de 2023 se reportaron 145 casos, lo que representa para este año un incremento de 186 casos o 128,27%.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en el último año se dio un cambio en la atención del cáncer de cérvix. Las mujeres entre los 30 y 64 años no recibirán su papanicolau tradicional. En su lugar, se les hace una prueba que detecta el VPH antes de que comience a lesionar. Esta tecnología estaba desde hace años en la medicina privada, pero la seguridad social comenzó a aplicarla en desde el año pasado en algunas zonas y se espera que al finalizar 2025 esté en todo el país.

Por ello, el número de detecciones y casos notificados aumentó tanto de un año a otro.

Este virus es más común en las mujeres. El 80,97% de los casos se ve en ellas.

Prevención y detección temprana de ITS

En una entrevista anterior, Lennya Centeno Víctor, de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, recalcó la importancia de utilizar métodos de barrera, como el condón, que son el método más eficaz para minimizar el riesgo de que la infección se transmita.

Además, recordó la importancia de acudir a un centro de salud por las pruebas diagnósticas en cuanto se tenga una conducta sexual de riesgo o cuando se experimente algún tipo de síntomas.

Las pruebas son confidenciales y permitirán dar un mejor tratamiento. También permiten saber si hay personas con las que se tuvo contacto sexual que pudieran haberse contagiado, para así saber qué otros pacientes podrían atenderse.