Los autores, sin embargo, aclaran que el estudio tiene algunas restricciones. Por ejemplo, aún con más de 750.000 sujetos de estudio, los números de quienes desarrollaron cada tipo de cáncer eran limitados. Además, no todos los estudios tenían mediciones detalladas de la actividad física y, en su mayoría, no medían de forma práctica los ejercicios que cada persona hacía, se basaban en cuestionarios que los participantes llenaban, pero no se les vio en sus actividades ni se les midió directamente.