Este es el medicamento que un médico recomendó para reducir el colesterol y prevenir infartos

El cardiólogo alertó sobre los riesgos de no tratar el colesterol y destacó que las estatinas reducen el riesgo de infartos y enfermedades cerebrales

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó por qué las estatinas son seguras y necesarias para reducir el colesterol y prevenir problemas cardíacos.
