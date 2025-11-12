Salud

Este alimento común podría ayudarle a vivir más y cuidar su piel al mismo tiempo

El aceite de oliva tiene compuestos que reducen el riesgo de enfermedades del corazón y refuerzan la barrera protectora de la piel

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio reveló que ingerir aceite de oliva con frecuencia disminuye el riesgo de mortalidad y ofrece beneficios para la piel.
Un estudio reveló que ingerir aceite de oliva con frecuencia disminuye el riesgo de mortalidad y ofrece beneficios para la piel.







