Este alimento común podría ayudarle a vivir más y cuidar su piel al mismo tiempo

Un estudio reveló que ingerir aceite de oliva con frecuencia disminuye el riesgo de mortalidad y ofrece beneficios para la piel.

Consumir ciertos alimentos podría impactar positivamente en la salud y en la longevidad. Entre ellos, el aceite de oliva extravirgen destaca por su capacidad para mejorar el funcionamiento del organismo y contribuir a la apariencia de una piel más saludable.

Diversas investigaciones revelaron que nutrientes como las fibras, antioxidantes, proteínas magras y grasas saludables tienen un efecto directo en el estado de la piel. Tras la digestión, algunos compuestos llegan a esta capa externa del cuerpo, fortalecen su barrera protectora y ayudan a mantenerla hidratada.

El aceite de oliva extravirgen, esencial en la dieta mediterránea, ha sido calificado como “uno de los aceites más saludables del planeta”. Esto se debe a su alto contenido en grasas monoinsaturadas, vitamina E y polifenoles, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Según el sitio Healthline, una dieta rica en este aceite ha mostrado relación con un menor riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólico e incluso algunos tipos de cáncer.

Un estudio del Journal of the American College of Cardiology, publicado en 2020, analizó durante 28 años los hábitos alimentarios de unas 90.000 personas. Los resultados mostraron que quienes consumían media cucharada diaria de aceite de oliva tenían un 14% menos riesgo de padecer enfermedades cardíacas y un 19% menos de probabilidades de morir por causas cardiovasculares, en comparación con quienes lo consumían en menor cantidad.

Además, los científicos identificaron que reemplazar productos como la margarina, la mantequilla, la mayonesa o las grasas lácteas por aceite de oliva se asoció a una menor tasa de mortalidad.

Entre sus componentes más beneficiosos destacan los ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico, y elementos como los polifenoles y la vitamina E, que ayudan a combatir el daño oxidativo causado por radicales libres.

La Fundación Británica del Corazón reconoció la fortaleza del estudio por su amplia base de datos y duración. Sin embargo, advirtió que los participantes eran profesionales de la salud de Estados Unidos, lo que podría limitar la representatividad de los resultados para la población general.

