¿Es realmente más sano el pan de masa madre que el integral? Esto dice un nutricionista

Álvaro Vargas sostiene que el pan 100% integral supera al pan blanco de masa madre y rechaza la eliminación de los hidratos de carbono.

El pan 100% integral ofrece más beneficios nutricionales que el pan blanco de masa madre, según el nutricionista Álvaro Vargas. El especialista sostiene que la clave de una alimentación saludable está en la calidad de los ingredientes y no en el tipo de fermentación del pan.

En los últimos años, algunos especialistas destacaron el pan de masa madre por su fermentación natural, su menor índice glucémico y su aporte a la digestión. No obstante, Vargas afirma que el contenido integral resulta más determinante para la salud que el proceso de fermentación.

El nutricionista expone sus argumentos en el pódcast A comer se aprende con Álvaro Vargas, donde aborda hábitos alimentarios y mitos comunes. En ese espacio, explica que incluso preparaciones sencillas pueden ser saludables si se seleccionan bien los alimentos.

Vargas señala que un bocadillo no debe asociarse únicamente con embutidos y pan blanco. Indica que una versión nutritiva incluye pan 100% integral, acompañamientos de origen vegetal y grasas saludables. Entre ellos menciona humus, aguacate, tomate, pepino, rúcula y aceitunas negras. Según el especialista, este tipo de combinación aporta nutrientes esenciales y se prepara en pocos minutos.

El experto recalca que el pan integral concentra más fibra, vitaminas y minerales que el pan blanco. Por esa razón, afirma que un pan integral sin masa madre supera en valor nutricional a un pan blanco elaborado con masa madre.

A diferencia de otros enfoques, Vargas no promueve la eliminación de los hidratos de carbono. Por el contrario, sostiene que estos cumplen una función esencial al suministrar energía al organismo. Aclara que la recomendación se centra en elegir hidratos saludables, como los integrales.

Entre los alimentos que recomienda se encuentran el pan y la pasta integrales, el arroz, la quinoa y las legumbres. Para el nutricionista, estos productos deben formar parte de la dieta diaria sin importar la hora de consumo, siempre que mantengan un perfil nutricional adecuado.

Además, Vargas cuestiona la idea de que las ensaladas solo funcionen como guarnición. Explica que estas pueden convertirse en un plato principal completo si integran verduras variadas, legumbres, frutos secos y aderezos saludables.

El especialista añade que el acompañamiento con pan integral permite equilibrar la comida y mejorar su aporte energético y nutricional, dentro de un esquema de alimentación saludable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.