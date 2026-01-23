Salud

¿Es realmente más sano el pan de masa madre que el integral? Esto dice un nutricionista

El especialista asegura que la calidad del ingrediente define el valor nutricional del pan y defiende el consumo de hidratos integrales

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Álvaro Vargas sostiene que el pan 100% integral supera al pan blanco de masa madre y rechaza la eliminación de los hidratos de carbono.
Álvaro Vargas sostiene que el pan 100% integral supera al pan blanco de masa madre y rechaza la eliminación de los hidratos de carbono.







