El superalimento del mar rico en proteínas y con muy pocas calorías

Bajos en calorías y ricos en nutrientes, los mejillones ofrecen proteínas completas, minerales esenciales y grasas saludables para una dieta equilibrada.

Los mejillones, un molusco común en zonas costeras, concentran un alto valor nutricional con un bajo aporte calórico. Especialistas en nutrición los identifican como un alimento de alta densidad nutricional, apto para quienes buscan opciones saludables durante las vacaciones junto al mar.

Este marisco aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y minerales esenciales como hierro, zinc y selenio. Estos nutrientes resultan claves para el sistema nervioso, la formación de glóbulos rojos y la respuesta del sistema inmunológico.

Desde el punto de vista biológico, los mejillones pertenecen al grupo de los moluscos bivalvos. Viven adheridos a superficies firmes como rocas o pilotes. Existen especies en aguas dulces y saladas, tanto templadas como frías.

Entre las variedades más comunes figura el mejillón azul (Mytilus edulis). Esta especie presenta una concha azul oscuro a negra y predomina en el Atlántico Norte y el norte de Europa. También destaca el mejillón mediterráneo (Mytilus galloprovincialis), de mayor tamaño y tonos violáceos, frecuente en el sur de Europa.

En América del Sur sobresale el mejillón chileno (Mytilus chilensis). Esta variedad habita las frías aguas del Pacífico entre Chile y Perú. En esa región recibe el nombre de chorito y ocupa un lugar relevante en la gastronomía local.

Beneficios nutricionales

La médica especialista en nutrición Ana Cascú explica que los mejillones aportan cerca de 172 calorías por cada 100 gramos. Además, concentran proteínas de calidad, micronutrientes esenciales y ácidos grasos omega-3. Su contenido de estas grasas saludables supera al de almejas, camarones y vieiras, aunque resulta menor al del salmón o la sardina.

Alto contenido proteico

La proteína representa alrededor del 15 % de una porción. Se trata de una proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales. Entre ellos destacan leucina, lisina y valina, necesarios para la reparación de tejidos y el desarrollo muscular.

Aporte clave de vitamina B12

Este molusco sobresale por su contenido de vitamina B12. Este nutriente participa en la producción de glóbulos rojos, el funcionamiento neurológico y el metabolismo energético. Una porción cubre la necesidad diaria de esta vitamina.

Fuente de minerales esenciales

Los mejillones contienen hierro, fundamental para el transporte de oxígeno y la prevención de la anemia. También aportan zinc, relevante para la función inmunológica, y selenio, necesario para la función tiroidea.

Consumo y recomendaciones

El principal riesgo asociado al consumo de mejillones se relaciona con la seguridad alimentaria. El consumo crudo o mal cocido puede provocar intoxicaciones por toxinas marinas o contaminación bacteriana. Por esta razón, se recomienda consumirlos bien cocidos y verificar su origen.

En cuanto a la preparación, los métodos más aconsejables son el vapor, el hervido o el salteado. Estas técnicas preservan las proteínas y los micronutrientes sin alterar el perfil de grasas saludables. La fritura incrementa el aporte calórico y afecta la calidad de los lípidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.