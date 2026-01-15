Salud

El superalimento del mar rico en proteínas y con muy pocas calorías

Este molusco aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y minerales clave, con pocas calorías y múltiples beneficios para la salud

Por La Nación / Argentina / GDA
Bajos en calorías y ricos en nutrientes, los mejillones ofrecen proteínas completas, minerales esenciales y grasas saludables para una dieta equilibrada.
Bajos en calorías y ricos en nutrientes, los mejillones ofrecen proteínas completas, minerales esenciales y grasas saludables para una dieta equilibrada.







notas iaMejillonesMoluscosProteínas
La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

