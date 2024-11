¿El bicarbonato de sodio realmente limpia? Esto dice la ciencia

El bicarbonato de sodio, conocido por sus múltiples usos, se presenta como una alternativa ecológica para limpiar el hogar. Aunque su popularidad crece como sustituto económico frente a productos comerciales, su efectividad real ha sido cuestionada por expertos.

Nathan Kilah, profesor de química en la Universidad de Tasmania, explicó a la BBC que el bicarbonato actúa como una base, lo que le permite neutralizar ácidos y realizar reacciones químicas en ciertas manchas. Además, es un abrasivo suave útil para eliminar residuos adheridos a las superficies. Sin embargo, su alcance es limitado: no resulta eficaz contra manchas de cal ni suciedad grasa, ya que carece de tensioactivos como los presentes en los detergentes comerciales.

Dario Bressanini, químico y autor del libro La ciencia de la limpieza, indicó que el bicarbonato no sustituye por completo a los productos tradicionales. “La mayoría de las recetas caseras con bicarbonato y vinagre no funcionan como se espera, porque estos compuestos se anulan mutuamente al mezclarse”, afirmó. Según Bressanini, aunque el bicarbonato puede generar una base más fuerte al reaccionar con la grasa, su eficacia no iguala a la de los jabones.

En el ámbito ambiental, el bicarbonato tiene ventajas y desventajas. Su producción y transporte demandan recursos, pero genera menos impacto ambiental que los productos líquidos envasados en plástico. Según Kilah, “usar bicarbonato puede ser mejor para el planeta si se compara con algunos químicos comerciales, pero depende del contexto y del uso responsable”.

El bicarbonato funciona bien en casos como eliminar olores en zapatos o refrigeradores, pero su acción es débil. Imagen ilustrativa tomada de rede sociales.

Un área donde el bicarbonato resulta útil es la eliminación de olores. Neutraliza los ácidos orgánicos responsables de malos olores en zapatos o refrigeradores, aunque su efecto es moderado. En cambio, su uso para limpiar el cabello o desinfectar alimentos puede causar daños o ser ineficaz.

La investigadora Rachael Wakefield-Rann advirtió que depender excesivamente de productos químicos en la limpieza moderna implica riesgos para la salud y el ambiente. Según Wakefield-Rann, alternativas menos agresivas, como el vinagre, favorecen una biodiversidad microbiana saludable en los hogares.

En conclusión, aunque el bicarbonato tiene propiedades útiles en casos específicos, no sustituye a los productos diseñados científicamente para tareas complejas de limpieza. Los consumidores deben emplearlo con criterio, considerando sus limitaciones y las ventajas de otras opciones.

