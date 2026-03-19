Ejercicio físico breve e intenso supera al relajamiento en tratamiento del trastorno del pánico, según estudio

Estudio revela que ejercicios intensos ayudan a reducir síntomas del trastorno del pánico y superan técnicas de relajamiento.

El ejercicio físico interoceptivo se posiciona como una herramienta más eficaz que las técnicas tradicionales de relajamiento para reducir la gravedad del trastorno del pánico. Así lo evidenció una investigación del Programa de Ansiedad del Instituto de Psiquiatría del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, Brasil (USP).

El estudio determinó que ejercicios breves e intensos que generan sensaciones corporales similares a las de un ataque de pánico logran mejores resultados terapéuticos. Este enfoque supera al tratamiento basado en relajamiento, que se utilizó de forma habitual.

El psiquiatra Alan Campos Luciano, integrante del instituto, explicó que el trastorno del pánico se diferencia de las crisis aisladas. Indicó que una crisis de pánico surge de forma abrupta. Alcanza su punto máximo en diez minutos. Suele durar cerca de treinta minutos. Se asocia con síntomas físicos como aceleración cardíaca, sensación de ahogo y hormigueo.

El especialista detalló que el trastorno del pánico implica la repetición de estas crisis sin un detonante claro. Esto provoca un miedo constante a nuevos episodios. Esa incertidumbre define el cuadro clínico.

Además, el trastorno se relaciona con un fenómeno de hipervigilancia corporal. La persona presta atención excesiva a señales internas como la respiración o los latidos. Luego interpreta estas sensaciones como peligrosas. Este proceso genera un ciclo de retroalimentación entre miedo y síntomas físicos.

Según el estudio, la clave del tratamiento radica en la exposición interoceptiva. Este método busca que el paciente aprenda que esas sensaciones no representan una amenaza. Tradicionalmente, este proceso se realiza en consulta con ejercicios controlados.

La investigación propone trasladar esa exposición a un entorno más accesible. El uso de actividad física permite replicar estas sensaciones de forma controlada y masiva. Esto facilita su aplicación en la población general.

El especialista también advirtió sobre la importancia de un tratamiento adecuado. Señaló que más de la mitad de los casos pueden volverse crónicos sin atención. Esto aumenta la probabilidad de nuevos episodios a lo largo de la vida.

El abordaje debe incluir una evaluación individualizada. Las opciones contemplan psicoterapia, ejercicios de exposición o medicación. La elección depende de cada paciente.

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