Salud

Ejercicio físico breve e intenso supera al relajamiento en tratamiento del trastorno del pánico, según estudio

Investigación indica que la exposición a sensaciones físicas mediante ejercicio mejora el control del pánico frente a métodos tradicionales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio revela que ejercicios intensos ayudan a reducir síntomas del trastorno del pánico y superan técnicas de relajamiento.
Estudio revela que ejercicios intensos ayudan a reducir síntomas del trastorno del pánico y superan técnicas de relajamiento. (Canva Stock/Karola G de Pexels / Jacob Lund)







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