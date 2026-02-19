¿Cuánto pan puede comer una persona con diabetes sin afectar su glucosa?

Expertos detallan qué tipo de pan y qué cantidad pueden incluirse en la dieta de personas con diabetes sin elevar la glucosa.

La diabetes es una enfermedad metabólica que eleva los niveles de glucosa en sangre. La Organización Mundial de la Salud advierte que esta condición puede provocar daños en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios con el paso del tiempo.

La alimentación adecuada reduce riesgos. La nutricionista Andreina de Almeida, colaboradora de la revista médica Tua Saúde, señaló que las personas con esta enfermedad deben priorizar el consumo de fibra, grasas saludables, proteínas magras y carbohidratos de calidad.

El pan es un carbohidrato complejo. Puede formar parte de la dieta si se controla la porción y el tipo que se elige.

¿Qué carbohidratos se recomiendan en la diabetes?

Las personas con diabetes pueden seguir un plan de alimentación variado. La clave está en vigilar la cantidad y la calidad de los carbohidratos.

Se recomiendan los carbohidratos de absorción lenta. Entre ellos destacan las legumbres, garbanzos, cereales integrales y frutos secos.

Estos alimentos aportan fibra. La fibra favorece una absorción más lenta y un aumento gradual de la glucosa en sangre.

En el caso del pan, las mejores opciones son las versiones elaboradas con masa madre, grano germinado, avena, trigo integral o centeno.

Se debe evitar el pan blanco y los productos con alto contenido de azúcar añadido.

Las frutas también requieren control. Se aconseja una ración por comida debido a su aporte de fructosa.

Las harinas refinadas pueden elevar la glucosa con rapidez. También se deben moderar productos con abundante azúcar, mieles, mermeladas, lácteos azucarados, jugos endulzados, carnes procesadas y bebidas alcohólicas en exceso.

¿Cuánto pan se puede consumir?

El pan blanco no es la mejor alternativa. Se elabora con harina altamente procesada y puede contener azúcares añadidos.

El pan integral y de masa madre resulta más conveniente dentro de un plan equilibrado.

Según el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, estas son las porciones recomendadas:

Pan de 7 granos: 1 pieza. Índice glucémico 55. Carga glucémica 13,5.

Pan de caja integral: 1 rebanada. Índice glucémico 54. Carga glucémica 13,5.

Pan de hamburguesa integral: 1 pieza de 30 g. Índice glucémico 61. Carga glucémica 9.

Palitos de pan: 2 piezas equivalentes a 60 g.

Pan tostado integral: 1 pieza de 60 g.

La cantidad adecuada depende del tipo de pan, la porción y los hábitos diarios de cada persona. También influye el nivel de actividad física.

La recomendación principal es consultar a un profesional en salud para recibir un plan alimenticio adaptado a cada caso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.