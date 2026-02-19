Salud

¿Cuánto pan puede comer una persona con diabetes sin afectar su glucosa?

Expertos detallan qué tipo de pan y qué cantidad pueden incluirse en la dieta de personas con diabetes sin elevar la glucosa

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Expertos detallan qué tipo de pan y qué cantidad pueden incluirse en la dieta de personas con diabetes sin elevar la glucosa.
Expertos detallan qué tipo de pan y qué cantidad pueden incluirse en la dieta de personas con diabetes sin elevar la glucosa. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpandiabetes
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.