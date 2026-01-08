Colesterol: el medicamento clave para reducirlo y por qué la dieta no siempre alcanza, según un cardiólogo

El colesterol alto no siempre se controla solo con dieta. Cardiólogos advierten que la genética influye y que las estatinas reducen eventos graves.

Las estatinas figuran como el tratamiento farmacológico más efectivo para bajar el colesterol LDL y reducir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y enfermedades neurodegenerativas. Así lo explicó el cardiólogo Jorge Tartaglione durante su participación en LN+, al detallar por qué una alimentación saludable y la actividad física no siempre resultan suficientes.

El especialista indicó que estos fármacos actúan sobre una enzima del hígado. Al inhibirla, el organismo produce menos colesterol. Este mecanismo permite controlar niveles elevados incluso en personas que mantienen hábitos saludables.

La medicación más allá de la dieta

Tartaglione señaló que la dieta y el ejercicio ayudan a regular el colesterol. Sin embargo, aclaró que en muchos casos no alcanzan. Explicó que solo cerca del 30 % del colesterol proviene de los alimentos. El resto se fabrica en el hígado y, en muchas personas, responde a factores genéticos.

El cardiólogo mencionó que existen pacientes vegetarianos con colesterol alto. Esta condición confirma que la alimentación no siempre explica el problema y que el tratamiento médico resulta necesario en determinados perfiles.

Medicina y noticias falsas

El especialista advirtió sobre la circulación de fake news vinculadas con la salud. Indicó que cerca del 50 % de las noticias médicas carece de sustento científico. En ese contexto, defendió el uso de estatinas al afirmar que estos medicamentos reducen eventos cardiovasculares y salvan vidas.

También expresó preocupación por los mensajes en redes sociales que atribuyen efectos graves a las estatinas. Según explicó, este tipo de contenidos genera temor y dudas en los pacientes, incluso cuando provienen de profesionales de la salud.

Valores recomendados del colesterol LDL

El cardiólogo detalló los niveles de colesterol LDL sugeridos según el perfil de riesgo:

Persona sana: menos de 116

menos de 116 Fumador, hipertenso o diabético: menos de 100 o 70

menos de 100 o 70 Paciente con antecedentes cardíacos: menos de 50

Estos valores buscan reducir la probabilidad de eventos cardiovasculares.

Respecto a los efectos adversos, Tartaglione aclaró que las estatinas pueden generar dolores musculares en cerca del 1% de los casos.

Alimentos que ayudan a prevenir el colesterol alto

Especialistas coinciden en que una dieta basada en alimentos de origen vegetal contribuye a la prevención. Estos productos contienen altos niveles de fibra, un macronutriente que favorece la eliminación de toxinas.

Un informe de la Universidad de Harvard indicó que las guías alimentarias de Estados Unidos recomiendan un consumo diario de fibra de entre 20 y 30 gramos.

Entre los alimentos sugeridos figuran granos integrales, verduras de hojas verdes, crucíferas, legumbres, frutos secos y frutas.

Colesterol alto en casi la mitad de los adultos en Argentina

Datos de la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo señalaron que cerca del 40 % de las personas mayores de 18 años en Argentina presenta colesterol total elevado.

La cardióloga Analía Aquieri, del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, explicó que esta condición suele no presentar síntomas. Por ese motivo, distintas guías internacionales recomiendan un primer control entre los 6 y 11 años, y otro entre los 17 y 21.

La especialista indicó que los antecedentes familiares de enfermedades hereditarias del colesterol o eventos cardiovasculares tempranos exigen controles más frecuentes. En pacientes con riesgo bajo, se aconseja reevaluar cada tres años hasta la cuarta década de vida y luego de forma anual.

Riesgos de tener colesterol LDL elevado

El colesterol LDL alto se asocia con diversas afecciones:

Aterosclerosis: acumulación en las arterias que puede obstruir el flujo sanguíneo

acumulación en las arterias que puede obstruir el flujo sanguíneo Enfermedad coronaria: dolor intenso en el pecho o angina

dolor intenso en el pecho o angina Accidente cerebrovascular: entumecimiento, mareos o dificultad para comunicarse

entumecimiento, mareos o dificultad para comunicarse Enfermedad arterial periférica: dolor persistente en las piernas al caminar

dolor persistente en las piernas al caminar Xantomas: manchas amarillas alrededor de los ojos

