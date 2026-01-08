Salud

Colesterol: el medicamento clave para reducirlo y por qué la dieta no siempre alcanza, según un cardiólogo

Las estatinas reducen el colesterol producido por el hígado y bajan el riesgo cardiovascular, incluso en personas con buena alimentación y ejercicio

Por La Nación / Argentina / GDA
El colesterol alto no siempre se controla solo con dieta. Cardiólogos advierten que la genética influye y que las estatinas reducen eventos graves.
El colesterol alto no siempre se controla solo con dieta. Cardiólogos advierten que la genética influye y que las estatinas reducen eventos graves. (Canva/Canva)







