Cinco hábitos clave para fortalecer la memoria, según la neurociencia

La ciencia ha identificado rutinas simples que estimulan el cerebro y lo mantienen en forma, sin importar la edad.

La memoria permite tomar decisiones, aprender y mantener la comunicación. Es una función esencial para la vida diaria. Sin embargo, su deterioro con el paso del tiempo genera preocupación en muchas personas.

Ante este escenario, el Centro de Neurología Avanzada (CNA) en España divulgó cinco recomendaciones respaldadas por estudios de neurociencia. Estas prácticas, aunque sencillas, tienen el objetivo de conservar un cerebro activo y ágil en cualquier etapa de la vida.

1. Mantener la mente activa

El CNA recomienda realizar actividades nuevas para activar las neuronas. Aprender otro idioma, tocar un instrumento o cambiar la ruta habitual al conducir favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Esto fortalece la capacidad para recordar y adaptarse a nuevas situaciones.

2. Fortalecer la vida social

El aislamiento social puede afectar de forma negativa la memoria. Compartir con familiares o amigos y participar en actividades grupales contribuye a reducir el estrés y previene el deterioro cognitivo. Conversar también estimula la actividad cerebral.

3. Ordenar el entorno y los pensamientos

Un entorno ordenado mejora el enfoque y facilita la retención de información. El CNA sugiere asignar lugares fijos a los objetos, hacer listas de tareas y repetir en voz alta lo que se debe hacer. Estas acciones reducen olvidos y bajan los niveles de estrés.

4. Leer con frecuencia

Incluir la lectura en la rutina diaria ayuda a expandir el vocabulario, aumentar la atención y mejorar el procesamiento de datos. Leer libros, cómics o artículos activa diferentes áreas del cerebro, lo que impacta de forma positiva la memoria.

5. Cuidar el cuerpo para proteger la mente

La salud física influye en el estado cognitivo. Dormir bien, comer de forma equilibrada y controlar enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión contribuye al buen funcionamiento de la memoria.

El CNA también recomendó actividades que exijan concentración como escribir a mano, escuchar música, cantar, reír o explorar lugares nuevos. Estimular diversas áreas del cerebro ayuda a mejorar la memoria a largo plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.