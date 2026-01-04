Salud

Científicos confirman que caminar 15 minutos al día puede reducir el riesgo de muerte y mejorar la calidad de vida

Estudios médicos señalan que una caminata diaria breve pero intensa ofrece beneficios clave para el corazón y reduce la mortalidad

Por O Globo / Brasil / GDA
La evidencia científica respalda que caminar 15 minutos a paso rápido o alcanzar 7.000 pasos diarios mejora la salud y disminuye el riesgo de enfermedades graves.
La evidencia científica respalda que caminar 15 minutos a paso rápido o alcanzar 7.000 pasos diarios mejora la salud y disminuye el riesgo de enfermedades graves. (Canva/Canva)







