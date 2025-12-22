Salud

¿Caminar despacio sirve como ejercicio? Cardiólogo advierte que el ritmo define el beneficio para el corazón

El cardiólogo Aurelio Rojas explica por qué caminar despacio no activa el corazón y destaca la importancia del ritmo y del entrenamiento de fuerza

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El ejercicio cardiovascular requiere intensidad. Caminar rápido y combinarlo con fuerza mejora el consumo de oxígeno y reduce el riesgo cardíaco.
El ejercicio cardiovascular requiere intensidad. Caminar rápido y combinarlo con fuerza mejora el consumo de oxígeno y reduce el riesgo cardíaco. (Canva/Canva)







