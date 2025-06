Casi una amputación diaria por diabetes en el Calderón Guardia

El Hospital Calderón Guardia reportó que en los últimos seis meses de 2024 realizó 159 amputaciones a pacientes diabéticos con complicaciones. Esto equivale a un promedio de 0,8 de intervenciones de este tipo por día: casi una diaria.

Del total de procedimientos, 12 se hicieron por encima de la rodilla; 24 por debajo de la rodilla y 123 por debajo del tobillo. 58 de ellos requirieron ser llevados previamente a hemodinamia por presentar problemas de circulación arterial.

La edad promedio de los pacientes fue de 64 años.

El 80% de los pacientes operados padecen de hipertensión arterial; el 26% de enfermedad renal diagnosticada; el 37% son tabaquistas; y el 46% tiene colesterol elevado.

Otros factores de riesgo bien conocidos son la obesidad y el sedentarismo.

En los últimos seis meses de 2024 realizó 159 amputaciones en el Calderón Guardia (Cortesía )

Juan Carlos Alvarado, jefe del servicio Vascular Periférico, comentó que la úlcera de pie diabético “es una complicación inicial, grave, frecuente, costosa y una de las principales causas de muerte en las personas con diabetes”.

Alvarado explicó que esta herida generalmente es ocasionada por un hecho en apariencia irrelevante, como calzado inapropiado o caminar descalzo, y “en estadios iniciales es totalmente curable”.

Según reportes internacionales citados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el 9% de la población en Costa Rica padece de diabetes y se proyecta que para el 2030 superará el 10%. “Esta es la causa directa de muerte del 2,6% de personas menores de 60 años”, indicó el doctor Alvarado.

Programa de atención

El Hospital Calderón Guardia cuenta desde noviembre de 2024 con el Programa de Atención Quirúrgica del Pie Diabético, del servicio Vascular Periférico.

Este programa ha permitido identificar con mayor oportunidad a los pacientes en riesgo, en coordinación con el Servicio de Emergencias, que representa el principal sitio de detección e ingreso de personas con este tipo de complicaciones, según explicaron los funcionarios del Calderón Guardia.

Según el doctor David Sancho Montero, médico del programa, el trabajo conjunto entre especialidades “ha permitido una atención más eficiente, aplicando guías de tratamiento desarrolladas según las necesidades específicas de cada paciente”.

El Hospital Calderón Guardia cuenta desde noviembre de 2024 con el Programa de Atención Quirúrgica del Pie Diabético. (Rafael Pacheco Granados)

Esta estrategia incluye la planificación del manejo, la cobertura antibiótica en situaciones de emergencias y la confección de un plan quirúrgico que minimice la afectación y conserve la extremidad.

Roy Vargas, de 46 años, es un paciente con diabetes tipo 2 que se ha sometido a dos cirugías en las que le amputaron cuatro dedos del pie, en un periodo de dos años.

“El proceso ha sido muy duro y lento. En algún momento me dijeron que tenían que amputar parte del pie, lo que me preocupaba y asustaba mucho”, dijo Vargas.

“Con estas cirugías debo tener mucho reposo y cuidados para evitar que la herida se me infecte, pero he recibido un gran apoyo por parte del hospital. Me han ayudado, acompañado y orientado en todas las etapas para salir adelante”, añadió.

Atención a síntomas

El Hospital Calderón Guardia hizo un llamado “urgente” a la población diabética para que mantenga los cuidados y controles necesarios de su condición y evite llegar a complicaciones extremas, como las amputaciones de pierna o pie.

Los expertos del Servicio Vascular Periférico recomendaron a los pacientes con esta enfermedad lo siguiente: