A los investigadores les preocupa principalmente el zika, pues no tiene vacuna, no hay cura definitiva y, aunque en la mayoría de los casos no hay síntomas, sí les consterna la posibilidad del síndrome congénito del zika en bebés (cuyo principal síntoma es la microcefalia) o de trastornos neurológicos en adultos, como el síndrome Guillain-Barré (trastorno en el que el cuerpo se ataca a sí mismo).