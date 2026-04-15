Ciencia

Salud oral y diabetes: el vínculo vital que los médicos piden no descuidar más

La relación bidireccional entre la periodontitis y la diabetes obliga a médicos y odontólogos a coordinarse para evitar complicaciones sistémicas

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Por Europa Press
Especialistas señalan que la consulta dental permite detectar casos de prediabetes y mejora el control glucémico de los pacientes de forma integral.
Especialistas señalan que la consulta dental permite detectar casos de prediabetes y mejora el control glucémico de los pacientes de forma integral. (Canva stocks/maxweber98553 de Pixabay / kirklandpremierdentistry de Pixabay)







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