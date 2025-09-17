Ciencia

Roban pepitas de oro valoradas en €600.000 en el Museo de Historia Natural de París

El robo afectó una colección de gran valor científico, incluida una pepita histórica de la Guayana Francesa.

Por O Globo / Brasil / GDA
El Museo de Historia Natural de París sufrió el robo de pepitas de oro por €600.000. Policía investiga a banda organizada.
El Museo de Historia Natural de París sufrió el robo de pepitas de oro por €600.000. Policía investiga a banda organizada. (Museo de Historia Natural de París/Imagen)







notas iaFranciaOro
