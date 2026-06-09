Ciencia

Revisar el celular al despertar podría elevar la ansiedad y revelar rasgos de impulsividad, según expertos

Especialistas advierten que consultar notificaciones durante los primeros minutos del día activa respuestas de estrés y afecta el bienestar emocional

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio y varios psicólogos relacionan la revisión temprana del celular con ansiedad, sobrecarga mental y dificultades para controlar impulsos.
Un estudio y varios psicólogos relacionan la revisión temprana del celular con ansiedad, sobrecarga mental y dificultades para controlar impulsos. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSueñoCelulares
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.