Revisar el celular al despertar podría elevar la ansiedad y revelar rasgos de impulsividad, según expertos

Un estudio y varios psicólogos relacionan la revisión temprana del celular con ansiedad, sobrecarga mental y dificultades para controlar impulsos.

Para millones de personas, revisar el celular al despertar forma parte de la rutina diaria. Sin embargo, especialistas en psicología sostienen que esta práctica puede afectar el cerebro desde el inicio de la jornada y alterar el bienestar emocional durante el resto del día.

Los dispositivos móviles se consolidaron como herramientas indispensables. Permiten consultar la hora, escuchar música, acceder a redes sociales, recibir información y entretenerse. Por esa razón, muchas personas los mantienen cerca durante la noche y los utilizan apenas se levantan.

De acuerdo con Alfredo Rodríguez-Muñoz, profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, este comportamiento impacta el sistema nervioso. El especialista explicó al sitio Hola que el cerebro pasa de un estado de recuperación a un estado de alerta en cuestión de segundos.

Según esa valoración, cuando una persona revisa el celular al despertar y encuentra notificaciones o noticias negativas, se activa una respuesta inmediata de estrés. Esa reacción puede influir de forma desfavorable en el humor durante el resto del día.

La impulsividad aparece entre los rasgos asociados

La psicóloga Laura Fuster indicó que las personas que sienten la necesidad de revisar el celular apenas despiertan suelen mostrar rasgos de impulsividad.

La especialista señaló que estas personas tienen dificultades para controlar el deseo de conocer lo ocurrido durante las horas de sueño o verificar si recibieron mensajes de familiares, amigos o conocidos.

El sitio Psychology and Mind detalló que quienes presentan este perfil suelen experimentar problemas para controlar sus impulsos incluso cuando conocen las posibles consecuencias negativas de esa conducta. Esa situación puede generar sentimientos de culpa después de actuar.

Además, estas personas enfrentan dificultades para regular emociones intensas. El desequilibrio emocional favorece decisiones apresuradas que pueden agravar situaciones ya complejas.

Estudio relaciona el hábito con mayores niveles de ansiedad

Una investigación publicada en la revista Behavioral Neuroscience encontró que las personas que revisan el celular durante los primeros 15 minutos después de despertar registran niveles más altos de ansiedad.

El estudio también identificó problemas de concentración en las tareas que deben realizar a lo largo del día.

Rodríguez-Muñoz afirmó que observar el celular apenas se abren los ojos contribuye a una sensación constante de prisa, sobrecarga mental y agotamiento psicológico. Según el especialista, esto provoca que la persona permanezca en estado de alerta durante largos periodos.

Los expertos advierten que mantener este ritmo durante mucho tiempo puede favorecer consecuencias crónicas relacionadas con la hiperconectividad. Entre ellas destacan la irritabilidad, la dificultad para relajarse y la sensación persistente de vivir bajo presión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.

Revisar el celular apenas despierta podría aumentar la ansiedad, afectar la concentración y reflejar rasgos de impulsividad. Expertos explican cómo este hábito influye en el cerebro desde temprano.