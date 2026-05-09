Ciencia

El hábito nocturno que acelera el deterioro de la memoria, según la escuela Médica de Harvard

La exposición nocturna a pantallas altera procesos cerebrales claves para consolidar recuerdos y mantener la concentración diaria

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas alertaron que revisar redes sociales en la cama afecta el hipocampo y reduce la calidad del descanso reparador.
Especialistas alertaron que revisar redes sociales en la cama afecta el hipocampo y reduce la calidad del descanso reparador. (ChatGPT/Generado con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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