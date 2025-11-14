Ciencia

Resuelto un misterio religioso: arqueólogos hallan restos de un santo bajo una catedral en Rusia

Investigadores localizaron restos atribuidos al Metropolita Hilarion bajo la catedral de Suzdal, tras décadas de incertidumbre y cambios políticos

Por O Globo / Brasil / GDA
La osamenta del Metropolita Hilarion fue ubicada bajo una catedral rusa y confirmada tras estudios científicos y excavaciones arqueológicas
La osamenta del Metropolita Hilarion fue ubicada bajo una catedral rusa y confirmada tras estudios científicos y excavaciones arqueológicas (Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias/O Globo, GDA)







