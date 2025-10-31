Ciencia

Misteriosa tumba en Hungría revela guerrero enterrado con un raro sable de lujo

Hallan en Hungría tumba de un guerrero ávaro del siglo VII con una rara espada y valiosos objetos funerarios. Imágenes revelan el tesoro encontrado

Por O Globo / Brasil / GDA
Un guerrero ávaro fue hallado en Hungría con una espada lujosa y objetos únicos que permanecieron intactos pese a un posible saqueo.
Un guerrero ávaro fue hallado en Hungría con una espada lujosa y objetos únicos que permanecieron intactos pese a un posible saqueo. (Museo Szent István Király/Museo Szent István Király)







