Quiero reducir el cansancio: vitaminas clave para recuperar la energía diaria

Las vitaminas, en especial las del complejo B, resultan esenciales para combatir la fatiga y sostener el rendimiento físico y mental.

El consumo adecuado de vitaminas esenciales mediante la alimentación o suplementos puede ayudar a prevenir la fatiga y mejorar el rendimiento físico y mental. La Organización Mundial de la Salud indicó que más de dos mil millones de personas en el mundo presentan deficiencias de vitaminas y minerales fundamentales para el organismo.

Las vitaminas resultan indispensables para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo. Investigaciones científicas demostraron que su ausencia provoca graves problemas de salud, incluso cuando la dieta incluye glucosa y proteínas. Estos estudios permitieron identificar seis componentes esenciales para la supervivencia humana: vitaminas A, D, complejo B, C, E y K.

La nutricionista Valentina Martínez explicó que la cantidad necesaria de vitaminas varía según edad, sexo, estado de salud y condición física. También existen parámetros generales conocidos como Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR), los cuales orientan sobre el consumo diario recomendado.

¿Para qué sirven las vitaminas del complejo B?

Las vitaminas B1, B2, B3, B6, B9 y B12 cumplen un papel central en la prevención del cansancio. Este grupo destaca por su aporte al sistema inmunológico y por su función en la transformación de los alimentos en energía, lo cual reduce síntomas como fatiga, irritabilidad y alteraciones del estado de ánimo.

El nutricionista Matías Marchetti señaló que estas vitaminas intervienen en la regulación del metabolismo, la producción de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. Cada subgrupo cumple una función específica, aunque todas se relacionan con el correcto funcionamiento del organismo.

Según publicaciones académicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, la deficiencia de vitaminas del complejo B provoca síntomas como debilidad muscular, pérdida de sensibilidad, dificultad para caminar, falta de apetito, vómitos y alteraciones cognitivas. También se asoció con cambios en el estado de ánimo y disminución de la respuesta inmunológica.

Alimentos que aportan vitaminas del complejo B

La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard informó que estas vitaminas se encuentran en lácteos, huevos, carnes rojas y blancas, mariscos, ostras y almejas. También están presentes en vegetales de color verde oscuro, cereales integrales, legumbres como porotos y garbanzos, frutas cítricas, banana, sandía y productos de soja.

Deficiencia de vitamina B12

La vitamina B12 presenta una de las mayores tasas de deficiencia a nivel poblacional. Martínez explicó que las personas vegetarianas o veganas enfrentan mayor dificultad para obtenerla, ya que se encuentra únicamente en alimentos de origen animal. A este factor se suman cambios en los sistemas de producción ganadera, lo cual incide en su disponibilidad.

Ante este escenario, algunos casos requieren suplementación o consumo de alimentos fortificados, siempre bajo indicación profesional.

En personas con prescripción médica para consumir suplementos de vitamina B12, la especialista recomendó ingerirlos en ayunas, lo cual facilita una absorción más rápida. Si esto no resulta posible, el consumo debe realizarse en horarios alejados de las comidas principales como desayuno, almuerzo o cena.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.