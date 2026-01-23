Ciencia

Quiero reducir el cansancio: vitaminas clave para recuperar la energía diaria

Conozca cuáles vitaminas ayudan a reducir el cansancio, cómo actúa el complejo B en la energía diaria y en qué alimentos encontrarlas según especialistas en nutrición

Por La Nación / Argentina / GDA
Las vitaminas, en especial las del complejo B, resultan esenciales para combatir la fatiga y sostener el rendimiento físico y mental.
Las vitaminas, en especial las del complejo B, resultan esenciales para combatir la fatiga y sostener el rendimiento físico y mental. ( Canva /Canva)







notas iaSUCvitaminascansanciocomplejo B
