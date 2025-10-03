Ciencia

¿Quién es el paciente que recibió un riñón de cerdo en un trasplante y batió récord de sobrevivencia?

Un hombre de 67 años vivió más que cualquier otro paciente con un riñón animal, en un experimento que podría cambiar la medicina

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estadounidense rompió récords al vivir ocho meses con un riñón de cerdo, abriendo puertas a más pruebas con órganos animales.
Un estadounidense rompió récords al vivir ocho meses con un riñón de cerdo, abriendo puertas a más pruebas con órganos animales. (Kate Flock/Massachusetts General Hospital)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGtrasplantexenotrasplanteriñón animalriñón de cerdo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.