Ciencia

Avance inédito en la medicina: trasplantan un pulmón de cerdo a un humano

Un trasplante experimental evitó el rechazo inmediato e ilustra el potencial de órganos animales para aliviar la escasez de donantes humanos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Un pulmón de cerdo permaneció funcional durante nueve días en un humano. El experimento, inédito, marca un hito para los trasplantes entre especies.
Un pulmón de cerdo permaneció funcional durante nueve días en un humano. El experimento, inédito, marca un hito para los trasplantes entre especies. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGtransplantepulmón
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.