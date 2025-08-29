Avance inédito en la medicina: trasplantan un pulmón de cerdo a un humano

Un pulmón de cerdo permaneció funcional durante nueve días en un humano. El experimento, inédito, marca un hito para los trasplantes entre especies.

Un equipo de cirujanos en China logró trasplantar por primera vez un pulmón de cerdo en un cuerpo humano, y el órgano permaneció funcional durante nueve días, lo que representa un hito para la xenotrasplantación pulmonar.

El procedimiento se realizó en mayo de 2024 en el First Affiliated Hospital de la Universidad Médica de Guangzhou. La persona receptora era un hombre de 39 años declarado con muerte cerebral tras una hemorragia intracraneal.

El trasplante utilizó un pulmón de cerdo con seis modificaciones genéticas. Estas modificaciones incluyeron la eliminación de genes responsables de azúcares incompatibles con humanos y la incorporación de genes humanos que regulan la coagulación y respuestas inmunes. El animal donador pertenecía a la raza Bama Xiang, cuyos órganos se asemejan en tamaño a los humanos.

Resultados y funcionamiento del pulmón

Durante las primeras horas, el pulmón mostró buena oxigenación de la sangre y mantuvo parámetros hemodinámicos estables, sin evidencia de rechazo hiperagudo ni infecciones. A las 24 horas, sin embargo, se presentó un edema severo similar al observado en disfunciones primarias de injertos. Esta condición empeoró en los días siguientes, con evidencias de rechazo inmunológico mediado por anticuerpos.

Entre los días 3 y 6 después del trasplante, el órgano mostró signos de daño causado por anticuerpos IgG y activación del sistema del complemento, específicamente con acumulación progresiva de C4d. A pesar de ello, al día 9 hubo una ligera recuperación estructural, con menor depósito de IgG y una mejoría en los estudios de imágenes, lo que sugiere que el órgano no colapsó por completo.

De acuerdo con la revista Science, especialistas como Dengke Pan, coautor del estudio, destacaron que el procedimiento confirmó que es posible evitar el rechazo inmediato, pero que aún se requieren más modificaciones genéticas y ajustes en los inmunosupresores para extender la viabilidad del órgano.

Los investigadores advirtieron que el trasplante pulmonar implica retos mayores que los de riñón o corazón, debido a que los pulmones están en contacto directo con el aire y contienen una alta densidad de células inmunes. Estos factores incrementan el riesgo de inflamación, rechazo y daños por incompatibilidad en la coagulación.

Riesgo de infecciones y seguridad viral

El equipo examinó posibles riesgos de infecciones. Los análisis previos al trasplante revelaron la presencia mínima de herpesvirus porcinos. Tras el procedimiento, no se detectaron virus endógenos porcinos ni señales activas de infección. Los marcadores clínicos, como la proteína C reactiva y la procalcitonina, disminuyeron durante el monitoreo, lo que indicó ausencia de infecciones clínicas activas.

En conversación con Science, Justin Chan, especialista en trasplantes de corazón y pulmón en NYU Langone Health, señaló que usar personas con muerte cerebral permite estudiar estos órganos en condiciones humanas reales sin poner en riesgo a pacientes vivos. Consideró que este experimento representa un bloque de construcción fundamental para futuros avances en el área.

El estudio fue publicado en la revista Nature Medicine el 25 de junio de 2025. Aunque este ensayo no tuvo intención terapéutica, abre la puerta a nuevas investigaciones con potencial clínico en el futuro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.