¿Qué pasa en su cuerpo si come aguacate? Estos son 4 efectos clave (y cuándo debe evitarlo)

El aguacate aporta nutrientes esenciales y beneficios digestivos, cardiovasculares e inmunológicos, pero requiere consumo equilibrado

Por La Nación / Argentina / GDA
Aprenda a sembrar un aguacate y lograr que produzca frutos en menos años con cuidados clave como riego, poda e injertos
El aguacate brinda beneficios al sistema digestivo, inmune y cardíaco, aunque debe evitarse en algunos casos de salud renal. (Canva/Canva)







