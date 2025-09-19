¿Qué pasa en su cuerpo si come aguacate? Estos son 4 efectos clave (y cuándo debe evitarlo)

El aguacate brinda beneficios al sistema digestivo, inmune y cardíaco, aunque debe evitarse en algunos casos de salud renal.

El aguacate, con su textura cremosa y su color verde intenso, se convirtió en un ingrediente infaltable en platos cotidianos y en preparaciones gourmet. Su alto contenido de grasas saludables, fibra y vitaminas lo convierte en un alimento funcional. Sin embargo, no todas las personas deben consumirlo sin restricciones.

Este fruto proviene del árbol aguacatero, que crece en zonas subtropicales de Centroamérica. Puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Las variedades más comunes son Hass y Pinkerton, ambas de tamaño pequeño y piel rugosa. En ese país, las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy lideran la producción nacional.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan incluir el aguacate una vez por semana como sustituto del aceite. Media unidad pequeña puede reemplazar una cucharada de aceite. También se puede usar en repostería como reemplazo de la manteca, aportando cremosidad y menos grasas saturadas.

Estos son 4 beneficios del aguacate en su salud

La licenciada en nutrición, la argentina Sol Vásquez explica que la palta es un alimento muy completo: aporta grasas saludables, sobre todo monoinsaturadas, además de fibra, potasio, magnesio, vitamina E, C y otros antioxidantes. “Es uno de esos alimentos que te da placer comer y que, a la par, hacerlo te da salud”.

1. Favorece la digestión

La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que el aguacate contiene 6,3 gramos de fibra y 76,4 gramos de agua por cada 100 gramos, lo cual contribuye a prevenir el estreñimiento. Su consumo regular ayuda a mantener un sistema digestivo sano.

2. Mejora el colesterol

La Clínica Mayo señaló que la fibra del aguacate puede elevar el colesterol HDL (bueno) y mejorar la calidad del LDL (malo). La institución recomienda consumir dos porciones por semana para favorecer este efecto.

3. Refuerza el sistema inmune y el cerebro

Según la Fundación Española de la Nutrición, un aguacate mediano (200 g) aporta entre 33% y 38% de la vitamina B6 recomendada en personas adultas con actividad física moderada. Esta vitamina es esencial para el cerebro, el sistema nervioso y las defensas del cuerpo.

4. Protege la salud cardiovascular

Investigadores de Harvard T.H. Chan School of Public Health analizaron datos de 30 años de más de 111.000 personas. Quienes comieron un aguacate por semana tuvieron un 16% menos riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21% menos de enfermedad coronaria. Los beneficios fueron mayores cuando el aguacate reemplazó alimentos como margarina, manteca, productos lácteos enteros, carnes procesadas o huevos.

¿Quiénes deben tener precaución?

Las grasas monoinsaturadas del aguacate, similares a las del aceite de oliva, ayudan a mejorar el perfil lipídico y reducen la inflamación. Sin embargo, debido a su densidad energética, se aconseja moderar la cantidad.

Las personas con insuficiencia renal avanzada deben tener cuidado, ya que el aguacate aporta altas cantidades de potasio. En otros casos, se considera un alimento seguro y recomendable.

