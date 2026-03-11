Ciencia

¿Qué pasa con Punch? La respuesta del zoológico japonés tras las acusaciones de maltrato al macaco viral

El centro recreativo japonés desmiente agresiones contra el mono Punch y explica por qué el animal debe permanecer con su grupo para sobrevivir

Por AFP
La cría que conmovió redes por aferrarse a un peluche ya forma parte de su grupo en un zoológico japonés.
Tras la difusión de videos de Punch siendo perseguido, el zoológico de Ichikawa defiende la permanencia del animal junto a sus pares en el recinto. (Ikea Japan Co/Facebook)







