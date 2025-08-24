Ciencia

¿Qué hay en el centro de la Luna? Un nuevo descubrimiento dejó impactados a los científicos

El descubrimiento del núcleo metálico lunar ofrece pistas clave sobre la historia del satélite y del sistema solar

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Eclipse total de Luna
Un nuevo estudio confirma que la Luna posee un núcleo sólido. Este hallazgo resuelve un misterio científico de más de 50 años. (Rafael Pacheco Granados/Eclipse total de Luna)







