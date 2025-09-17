Ciencia

¿Qué contienen los misteriosos barriles metálicos hallados en el océano de Estados Unidos? Un estudio lo descubrió

Un estudio reveló que residuos altamente cáusticos alteraron el ecosistema marino cerca de Los Ángeles durante décadas

Por O Globo / Brasil / GDA
Los residuos químicos en barriles submarinos crean un ambiente extremo que amenaza la vida marina frente a la costa de California.
Los residuos químicos en barriles submarinos crean un ambiente extremo que amenaza la vida marina frente a la costa de California. (O Globo/GDA)







