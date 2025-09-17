Ciencia

Un hallazgo en Brasil reveló que enormes túneles construidos hace miles de años no fueron hechos por humanos

Investigadores descubrieron una red subterránea que no fue hecha por humanos ni por procesos geológicos

Por La Nación / Argentina / GDA
Los túneles fueron excavados por perezosos gigantes extintos. Investigadores hallaron huellas, marcas y evidencia de interacción con humanos.
Los túneles fueron excavados por perezosos gigantes extintos. Investigadores hallaron huellas, marcas y evidencia de interacción con humanos. (La Nación, Argentina/GDA)







