Hallan tumba de guerrero de 2.000 años enterrado junto a su caballo

Hallan tumba tracia con guerrero, caballo, joyas y armas en Bulgaria. El hallazgo revela secretos de la élite militar, vea las fotos

Por O Globo / Brasil / GDA
Restos de un guerrero y su caballo con lujosos objetos fueron descubiertos en Bulgaria, revelando la presencia de una élite militar.
Restos de un guerrero y su caballo con lujosos objetos fueron descubiertos en Bulgaria, revelando la presencia de una élite militar. (Academia Búlgara de Ciencias/Academia Búlgara de Ciencias)







