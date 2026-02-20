Ciencia

¿Qué cambia en el cerebro cuando usted tiene un segundo hijo? Estudio revela hallazgos clave

Investigación científica analizó a 110 mujeres y detectó cambios distintos en el cerebro tras el segundo embarazo

Por O Globo / Brasil / GDA
La segunda gestación impacta redes de atención y estímulo. Hallazgo se vinculó con síntomas de depresión perinatal.
La segunda gestación impacta redes de atención y estímulo. Hallazgo se vinculó con síntomas de depresión perinatal. (Canva /Canva)







