¿Puede un bebé reconocer idiomas que escuchó en el útero?

Los bebés muestran actividad cerebral al escuchar idiomas oídos en el útero, incluso si no son su lengua materna, según un estudio en Canadá.

Un estudio científico reveló que el cerebro de los bebés reacciona de forma distinta a los idiomas escuchados durante el embarazo, incluso si no son su lengua materna. El hallazgo indica una posible familiarización con otros idiomas desde el útero.

Investigadores de la Universidad de Montreal realizaron una prueba con 60 mujeres embarazadas de habla francesa. Un grupo de 39 participantes recibió grabaciones de cuentos en francés y en una lengua extranjera, ya fuera alemán o hebreo. El otro grupo solo expuso a los fetos al idioma francés.

Las grabaciones debían reproducirse a partir de la semana 35 de gestación y, según el diseño del estudio, las mujeres debían hacerlas escuchar en días alternos hasta el momento del parto.

El objetivo era observar si los recién nacidos mostraban alguna diferencia en la actividad cerebral al escuchar su lengua materna, la extranjera o una totalmente desconocida.

Después del parto, entre las 10 y 78 horas de vida, los científicos analizaron la actividad cerebral de los bebés usando espectroscopia funcional de infrarrojo cercano, una técnica no invasiva. Este método detecta el flujo de oxígeno en la corteza cerebral.

Los resultados mostraron que todos los bebés activaron el córtex temporal izquierdo, zona asociada con el procesamiento del lenguaje, al escuchar el francés. Sin embargo, solo los recién nacidos que habían sido expuestos al alemán o al hebreo durante la gestación mostraron una reacción similar con esos idiomas.

En contraste, cuando escucharon una lengua completamente nueva, la respuesta cerebral fue notablemente menor y sin un patrón específico.

Efecto de la exposición prenatal

Según los investigadores, este experimento demuestra que el cerebro de un recién nacido no es una hoja en blanco, sino que presenta cierta maleabilidad desde la etapa fetal. La exposición repetida a un idioma diferente puede reconfigurar tempranamente las redes cerebrales relacionadas con el lenguaje.

Aunque aún no se ha determinado cuánto tiempo de exposición prenatal es necesario para que el cerebro reconozca una lengua como tal, el estudio plantea nuevas posibilidades para comprender el desarrollo del lenguaje y los trastornos del habla.

Los científicos indicaron que este tipo de investigaciones podría abrir la puerta a terapias preventivas o estímulos específicos durante el embarazo. Por ahora, la principal recomendación es prestar atención a los sonidos y conversaciones cercanas a un feto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.