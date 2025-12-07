Ciencia

Premios Nobel de Economía piden a gobiernos intervenir para evitar que la IA agrave la desigualdad en empleos

Si se gestiona correctamente, la IA tiene el potencial de recuperar los puestos de trabajo de calificación media que se perdieron con el auge de las computadoras. O, al igual que las fábricas mecanizadas del pasado, podría dejar sin trabajo a sectores enteros.

EscucharEscuchar
Por Andrew Singer / Knowable en Español
Mano interactuando con una interfaz digital que muestra íconos de energía, servidores y tecnología, representando el alto consumo eléctrico de la inteligencia artificial y los centros de datos.
La llegada vertiginosa de la IA moderna hace que los economistas se apresuren a predecir las consecuencias para el trabajo humano y recurran a la historia en busca de ejemplos relevantes. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Knowable en EspañolInteligencia ArtificialMercado laboralAutomatización de trabajos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.