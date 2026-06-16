¿Por qué los mosquitos pican más a algunas personas? La ciencia identifica las señales que los atraen

El olor corporal, el CO₂ y ciertos compuestos de la piel explican por qué algunas personas atraen más mosquitos que otras.

Algunas personas parecen atraer más a los mosquitos que otras. Los científicos sostienen que esta diferencia no es un mito. La explicación se relaciona con una combinación de factores biológicos como el olor corporal, el dióxido de carbono que se exhala y el calor que emite cada persona.

Los expertos aún investigan los mecanismos exactos detrás de esta atracción. Sin embargo, la evidencia apunta a una mezcla química compleja y cambiante que influye en el comportamiento de estos insectos.

De las más de 3.500 especies de mosquitos identificadas en el mundo, cerca de 100 pican a los seres humanos. Además, unas seis especies transmiten enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla, chikunguña, zika y virus del Nilo Occidental.

Los investigadores señalan que las personas no atraen a los mosquitos de la misma manera. Tampoco mantienen el mismo nivel de atracción durante toda su vida o en cualquier circunstancia.

Las hembras, que son las únicas que pican, localizan a sus objetivos mediante receptores especializados. Estos insectos utilizan varias señales sensoriales para encontrar a una persona.

El dióxido de carbono que se libera al respirar constituye una de las primeras señales que detectan los mosquitos. Según estudios científicos, pueden percibirlo a varias decenas de metros de distancia.

Cuando se acercan a unos 10 metros, comienzan a detectar los olores corporales. La combinación entre el olor humano y el dióxido de carbono aumenta aún más el atractivo para estos insectos.

Creencias populares sin respaldo científico

Algunas ideas ampliamente difundidas sobre las preferencias de los mosquitos carecen de evidencia sólida.

Los especialistas indican que no existe una base científica robusta que demuestre que los grupos sanguíneos determinen quién recibe más picaduras. Tampoco hay pruebas concluyentes que relacionen esta atracción con el color de la piel, los ojos o el cabello.

Para los científicos, el olor corporal es uno de los factores más importantes. Este depende de una mezcla de moléculas producidas por la microbiota de cada persona.

Diversas investigaciones determinaron que los seres humanos emiten entre 300 y 1.000 compuestos olorosos distintos. No obstante, apenas comienza la identificación precisa de aquellos que resultan más atractivos para los mosquitos.

Un estudio analizó en laboratorio el atractivo de 42 mujeres para los mosquitos Aedes aegypti, especie que transmite enfermedades como fiebre amarilla y dengue en amplias zonas de América Latina.

Los resultados mostraron que una combinación de 27 compuestos olorosos detectables por estos insectos influye en el grado de atracción.

Las mujeres que resultaron más atractivas para los mosquitos producían cantidades ligeramente mayores de un compuesto derivado de la degradación del sebo. Entre ellas destacaban algunas participantes que se encontraban en el segundo trimestre de embarazo.

Los investigadores identificaron el compuesto 1-octen-3-ol, también conocido como alcohol de hongos. Incluso pequeñas variaciones en su concentración modificaban el comportamiento de los mosquitos.

El alcohol también puede influir

Algunos estudios sugieren que el consumo de cerveza puede incrementar el atractivo para los mosquitos.

La razón radica en que esta bebida puede elevar la temperatura corporal, aumentar la cantidad de dióxido de carbono exhalado y modificar los olores de la piel.

Una investigación realizada en Burkina Faso comparó el comportamiento del mosquito Anopheles, principal transmisor de la malaria, frente a personas que consumieron cerveza local y frente a las mismas personas tras ingerir agua.

Los resultados indicaron que los mosquitos se dirigían con mayor frecuencia hacia quienes habían consumido la bebida alcohólica.

Una amenaza que impulsa más investigaciones

El interés científico en estos mecanismos crece conforme aumenta la preocupación por las enfermedades transmitidas por mosquitos.

El mosquito tigre se expande hacia regiones donde antes no era habitual. Los especialistas atribuyen este fenómeno al calentamiento global, la urbanización y la globalización.

Según los investigadores, el riesgo sanitario alcanza cada vez a más personas y a más países. Esto impulsa el financiamiento y el desarrollo de nuevas investigaciones.

Mientras avanzan los estudios, los expertos recomiendan utilizar ropa larga y holgada, emplear mosquiteros y aplicar repelente para reducir el riesgo de picaduras.

También aconsejan moderar el consumo de alcohol y optar por comidas ligeras cuando la presencia de mosquitos sea elevada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.