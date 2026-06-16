Ciencia

¿Por qué los mosquitos pican más a algunas personas? La ciencia identifica las señales que los atraen

Investigaciones revelan que factores biológicos y químicos determinan qué tan atractiva resulta una persona para los mosquitos

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Por AFP
El olor corporal, el CO₂ y ciertos compuestos de la piel explican por qué algunas personas atraen más mosquitos que otras.
El olor corporal, el CO₂ y ciertos compuestos de la piel explican por qué algunas personas atraen más mosquitos que otras. ( JJ Harrison/Wikimedia Commons)







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