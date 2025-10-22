El Mundo

Lo que se temía ocurrió: Islandia dejó de ser el único país sin mosquitos

Un aficionado capturó tres mosquitos en su jardín en Islandia, y expertos confirmaron la especie; el calentamiento global podría estar detrás

Por Jailine González Gómez
Por primera vez, se detectaron mosquitos en Islandia. La especie hallada es resistente al frío. Científicos evalúan su posible propagación.
Por primera vez, se detectaron mosquitos en Islandia. La especie hallada es resistente al frío. Científicos evalúan su posible propagación.







Jailine González Gómez

