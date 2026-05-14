Ciencia

¿Por qué los jets privados de las estrellas de cine están bajo la lupa en Cannes?

Organizaciones ambientales denuncian que 750 aviones privados viajaron al festival el año pasado y exigen al gobierno francés prohibir estos traslados

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Por AFP
Militantes ecologistas instan a las figuras de Hollywood a dejar los lujos aéreos y seguir el ejemplo de Pedro Pascal, quien viajó en clase comercial el año pasado.
Militantes ecologistas instan a las figuras de Hollywood a dejar los lujos aéreos y seguir el ejemplo de Pedro Pascal, quien viajó en clase comercial el año pasado. (Anadolu via AFP / Canva Stocks /Mustafa Yalcin / Gylfi Gylfason de Pexels)







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