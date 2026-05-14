¿Por qué los jets privados de las estrellas de cine están bajo la lupa en Cannes?

Militantes ecologistas instan a las figuras de Hollywood a dejar los lujos aéreos y seguir el ejemplo de Pedro Pascal, quien viajó en clase comercial el año pasado.

Militantes ecologistas solicitaron a las estrellas de cine que utilicen el tren o vuelos en clase económica para asistir al Festival de Cannes. La petición surge tras las críticas por el uso de jets privados. Según los activistas, estos vuelos consumieron 200.000 toneladas de queroseno durante el año anterior.

Anthony Viaux, expiloto de Air France, firmó el llamado. Él explicó que el gasto de combustible por parte de personas ricas y famosas para acudir a un festival resulta inapropiado ante la escasez actual de recursos. El grupo considera que esta conducta muestra una falta de conciencia ante la realidad energética.

La organización no gubernamental Transport and Environment (T&E) estimó que 750 jets privados brindaron transporte a estrellas y dirigentes de Hollywood hacia Cannes el año pasado. Jérôme du Boucher, responsable de aviación en T&E, brindó detalles a la agencia AFP sobre el impacto ambiental de estos traslados.

Du Boucher indicó que dicho consumo equivale al combustible necesario para movilizar a 14.000 pasajeros entre las ciudades de París y Atenas. Debido a la crisis climática y al choque petrolero, la organización pidió al gobierno de Francia que prohíba el uso de aeronaves privadas.

Katie Thompson, quien trabajó como piloto de aviones privados, instó a las celebridades a imitar al actor chileno-estadounidense Pedro Pascal. Ella recordó que el protagonista de la serie Narcos viajó a Cannes el año anterior en un vuelo comercial.

Thompson resaltó que Pascal utilizó la clase económica para su traslado. Ella considera que el resto de los invitados tiene la capacidad de realizar el mismo esfuerzo. Los activistas recalcan la importancia de este cambio en medio de una crisis energética mundial influenciada por conflictos en Oriente Medio.

Por su parte, Du Boucher añadió que el queroseno debe tener usos esenciales. Él recalcó que el panorama actual de penurias de combustible obliga a priorizar el destino de los hidrocarburos.