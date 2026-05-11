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Festival de Cannes rechaza política de ‘cuotas’ para tener más directoras: ¿Qué dicen sobre la escasez de mujeres en competencia?

Solo 5 de 22 títulos en competencia por la Palma de Oro fueron dirigidos por mujeres. Esto dice el director del festival más importante del mundo sobre el tema.

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Por AFP
Una huésped en un balcón de Cannes, donde empieza esta semana el mayor festival de cine del mundo.
Una huésped en un balcón de Cannes, donde empieza esta semana el mayor festival de cine del mundo. (OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)







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