Ciencia

¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Un nuevo estudio encuentra la clave en la evolución

Las diferencias en longevidad entre sexos no solo se ven en humanos, sino también en aves y mamíferos, según una nueva investigación internacional

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio sobre más de 1.100 especies confirma que las mujeres viven más que los hombres por razones evolutivas, no solo ambientales.
Un estudio sobre más de 1.100 especies confirma que las mujeres viven más que los hombres por razones evolutivas, no solo ambientales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGevoluciónlongevidad
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.