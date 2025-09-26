Ciencia

Cráneo de más de un millón de años reabre el debate sobre el origen humano

El fósil Yunxian 2 muestra rasgos únicos y plantea que la evolución humana podría haber comenzado mucho antes y fuera de África

Por La Nación / Argentina / GDA
El cráneo Yunxian 2, de más de un millón de años, sugiere un origen humano más antiguo y complejo con fuerte presencia en Asia.
El cráneo Yunxian 2, de más de un millón de años, sugiere un origen humano más antiguo y complejo con fuerte presencia en Asia. (Universidad de Fudan /UF)







La Nación / Argentina / GDA

