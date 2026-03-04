Ciencia

¿Por qué el cerebro sigue queriendo un snack aunque el estómago esté lleno? Un estudio lo revela

Investigación encontró que las señales cerebrales ante alimentos se mantienen activas incluso tras la saciedad

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Un estudio con electroencefalografía halló que el cerebro responde a imágenes de comida aunque el alimento haya perdido valor tras comer.
Un estudio con electroencefalografía halló que el cerebro responde a imágenes de comida aunque el alimento haya perdido valor tras comer. (Canva stock/Prostock-studio/gabriel paz)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcerebrocomida
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.