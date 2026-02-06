Alimentos clave para fortalecer las defensas y cuidar el sistema inmune en época de frío

El sistema inmune depende de la dieta, el intestino y el estilo de vida. Estos alimentos aportan nutrientes esenciales para cuidar la salud en época fría.

Durante la temporada de bajas temperaturas, aumentan los resfriados y malestares respiratorios. Sin embargo, una alimentación sana y balanceada permite reducir estos riesgos y mantener el organismo en mejores condiciones.

El sistema inmune funciona como un conjunto de órganos, células y procesos. No depende de un solo alimento. Su correcto desempeño se relaciona con la dieta y el estilo de vida. Por esa razón, ciertos nutrientes y alimentos resultan esenciales para apoyar sus funciones.

La relación entre alimentación y defensas

La nutrición cumple un papel central en la respuesta inmunológica. Algunos nutrientes resultan indispensables para sostener un sistema inmune saludable.

Vitamina C: Actúa como antioxidante y apoya la función de las células inmunes. Fuentes principales: cítricos, frutos rojos, kiwi, pimiento morrón y chiles.

Vitamina D: Favorece el desarrollo y la activación de las células de defensa. Fuentes: pescados grasos como sardinas, salmón y atún, yema de huevo y alimentos fortificados.

Zinc: Participa en el desarrollo de las células inmunes. Su deficiencia debilita la respuesta del organismo. Fuentes: carnes rojas magras, legumbres, semillas de calabaza y nueces.

Vitamina A: Protege las mucosas de la piel, el intestino y el tracto respiratorio. Fuentes: hígado, lácteos, camote, zanahoria y espinaca.

Vitamina E: Funciona como antioxidante y protege las membranas celulares. Fuentes: aguacate, aceites vegetales, semillas y nueces.

Selenio: Optimiza la función de las células de defensa y las protege del estrés oxidativo.

El sistema digestivo influye directamente en las defensas. Cerca del 70% de las células productoras de anticuerpos reside en el intestino. Un equilibrio adecuado favorece una respuesta inmune más eficiente.

Entre los alimentos recomendados se encuentran yogur, kéfir, kimchi, chucrut, soya fermentada, avena, plátano poco maduro, ajo, cebolla, espárragos, manzana y leguminosas como frijoles, lentejas, habas y garbanzos.

Algunas hierbas y condimentos aportan compuestos con efectos protectores.

Jengibre : ayuda a modular la respuesta inmunitaria y posee acción antiinflamatoria.

: ayuda a modular la respuesta inmunitaria y posee acción antiinflamatoria. Cúrcuma : contribuye a regular el sistema inmune y reduce la inflamación crónica.

: contribuye a regular el sistema inmune y reduce la inflamación crónica. Pimienta : mejora la absorción de la curcumina y potencia sus efectos.

: mejora la absorción de la curcumina y potencia sus efectos. Ajo : estimula la actividad de las células de defensa.

: estimula la actividad de las células de defensa. Canela : destaca por su capacidad antioxidante.

: destaca por su capacidad antioxidante. Orégano : aporta compuestos antibacterianos y antifúngicos.

: aporta compuestos antibacterianos y antifúngicos. Tomillo : se utiliza para aliviar molestias respiratorias.

: se utiliza para aliviar molestias respiratorias. Té verde: contiene catequinas con efectos antivirales y antiinflamatorios.

Por qué aumentan las enfermedades en época fría

El frío no causa enfermedades de forma directa. Sin embargo, varios factores propios de esta temporada afectan las defensas.

La menor exposición solar reduce la síntesis de vitamina D. Los ambientes cerrados y secos facilitan la propagación de virus y debilitan las mucosas. Los cambios en el estilo de vida incluyen dietas menos variadas y menor actividad física. El mayor gasto energético para conservar la temperatura corporal limita recursos para el sistema inmune. Además, el estrés estacional eleva el cortisol, una hormona con efecto inmunosupresor.

